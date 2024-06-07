100 дітей з прифронтових громад Харківщини відправили на відпочинок до Івано-Франківщини

За ініціативи Харківської обласної військової адміністрації та за підтримки благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр» школярі Харківщини зможуть відпочити в дитячому таборі в Карпатах.

Про це повідомляє ХОВА.

«100 дітей, віком від 7 до 17 років, 21 день будуть перебувати в дитячому таборі оздоровлення та відпочинку «Радість» на Івано-Франківщині. Зі школярами будуть працювати психологи та педагоги. Також діти відвідають екскурсійні програми та зможуть присвятити час спілкуванню з однолітками в безпечному для життя середовищі», – зауважили в Управлінні у справах молоді та спорту Харківської ОВА.

Також, як зазначила керівниця відділу роботи з ВПО БО «Координаційний гуманітарний центр» Ірина Саніна, серед учасників табору є також діти з багатодітних родин, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти загиблих військовослужбовців, діти учасників бойових дій, діти працівників ДСНС України, медиків, прикордонників.

За словами старшої інспекторки відділення соціального супроводу 4-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України Ольги Погребняк, на відпочинок до дитячого табору направлено 31 дитину із родин прикордонників. Вона зазначила, головне, що діти будуть перебувати у відносній безпеці та зможуть відпочити та відновити психоемоційний стан.

За даними Управління у справах молоді та спорту Харківської ОВА, діти відповідних категорій з прифронтової Харківщини й надалі будуть направлятися для відпочинку в заклади Західної України.

Агентство Телевидения Новости