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В поліції розповіли про стан жінок, які постраждали внаслідок удару дрона по автівці на Харківщині

В поліції розповіли про стан жінок, які постраждали внаслідок удару дрона по автівці на Харківщині

7 червня двоє жінок зазнали поранень внаслідок удару ворожого дрона по цивільному автомобілю в селищі Козача Лопань на Харківщині. За кермом машини була 62-річна місцева мешканка, разом з нею їхала ще одна 64-річна пасажирка.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Російський безпілотник атакував цивільний транспорт неочікувано, прямо посеред дороги, близько першої години дня.

І водій і пасажирка вижили, але зазнали поранень. В однієї з жінок численні уламкові поранення обличчя, рук та ніг. Інша дістала такі ж травми та рвану рану стегна.

Постраждалі перебувають в лікарні.

Агентство Телевидения Новости

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