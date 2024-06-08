У Харкові водій позашляховика протаранив стовп та дві автівки

8 червня близько 1:00 на вулиці Роганській водій автомобіля КІА здійснив наїзд на електроопору та припарковані авто KIA та Ford.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Меддопомога учасникам ДТП не знадобилася.

Під час спілкування з водієм КІА інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння у встановленому законом порядку громадянин відмовився.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч.1 ст.130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости