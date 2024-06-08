Пішла на прогулянку та не повернулася: у Харкові поліція розшукала 15-річну дівчину

Ввечері 7 червня до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про зникнення 15-річної дівчини.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Заявниця розповіла, що донька пішла гуляти з подругою. Мобільний телефон залишила вдома. На телефонні дзвінки подруга доньки спочатку не відповідала, а потім відмовилася сказати, де вони знаходяться. У вечері додому дівчина так і не повернулася.

Поліцейські перевірили місця ймовірного перебування зниклої, опитували друзів та знайомих, здійснили моніторинг її акаунтів у соціальних мережах.

Поліцейські встановили місцезнаходження зниклої. Вона залишилася ночувати у знайомих. Дівчину передали матері.

Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз’яснювальну роботу та склали адміністративний протокол.

Агентство Телевидения Новости