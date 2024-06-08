ЗСУ контратакували та відбили ще кілька кварталів Вовчанська на Харківському напрямку

У середині травня російські війська зайняли північну частину Вовчанська в Харківській області та кілька центральних кварталів.

За останні дні українським захисникам вдалося вибити їх із центру, повідомляє аналітик BILD Юліан Рьопке.

Російські військкори повідомляють, що частина солдатів зс рф у місті оточена і відрізана.

«Українські війська відвойовують нові позиції на півночі Вовчанська. Російські війська продовжили відходити й атакувати втрачені райони авіацією, ракетами й артилерією», – повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Щоб перекинути підкріплення з південного на північний берег річки Вовча, ЗСУ використовували німецький танковий мостоукладач Biber.

ЗС рф атакували його дроном «Ланцет». Але немає жодних ознак, що переправа тепер несправна, зазначає Рьопке.

Агентство Телевидения Новости