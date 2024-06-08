ЗСУ контратакували та відбили ще кілька кварталів Вовчанська на Харківському напрямку
У середині травня російські війська зайняли північну частину Вовчанська в Харківській області та кілька центральних кварталів.
За останні дні українським захисникам вдалося вибити їх із центру, повідомляє аналітик BILD Юліан Рьопке.
Російські військкори повідомляють, що частина солдатів зс рф у місті оточена і відрізана.
«Українські війська відвойовують нові позиції на півночі Вовчанська. Російські війська продовжили відходити й атакувати втрачені райони авіацією, ракетами й артилерією», – повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.
Щоб перекинути підкріплення з південного на північний берег річки Вовча, ЗСУ використовували німецький танковий мостоукладач Biber.
ЗС рф атакували його дроном «Ланцет». Але немає жодних ознак, що переправа тепер несправна, зазначає Рьопке.