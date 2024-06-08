Ранкова пожежа у Харкові: до гасіння залучено 87 рятувальників

У Харкові триває гасіння пожежі на площі 1800 кв. метрів.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Зранку 8 червня у Холодногірському районі Харкова сталася пожежа на відкритій території – загорілися відходи з пластмаси та поліетиленова плівка.

Полум’я поширилось на поруч розташовані будівлі. Площа пожежі становить близько 1800 кв.м.

Частково пошкоджені 3 будівлі, з них 2 станції технічного обслуговування.

О 10:00 пожежу локалізовано, наразі триває її ліквідація.Рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на інші об’єкти, а також гаражний кооператив, повідомили в ДСНС.

На місці події працює 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 87 рятувальників.За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости