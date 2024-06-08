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Під Водяним загинув артилерист з Харківщини

Під Водяним загинув артилерист з Харківщини

На війні з рф загинув молодший сержант Олександр Тетерядченко, житель Люботинської громади Харківської області.

Про це повідомляє Люботинська міська рада.

Олександр Тетерядченко загинув у результаті здійснення противником артилерійського обстрілу по позиції підрозділу поблизу населеного пункту Водяне Покровського району Донецької області 1 червня. Захисникові було 28 років.

«Олександр був командиром 2 відділення самохідної артилерійської батареї 1 самохідного артилерійського дивізіону. Підписав контракт на службу в ЗСУ і віддано захищав Україну з серпня 2019 року», – йдеться в повідомленні.

Поховання Героя пройшло 6 червня на Алеї Слави центрального кладовища.

Агентство Телевидения Новости

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