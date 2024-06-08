У Харкові на людей впали дерево та стовп: травмовані двоє дорослих та дитина

7 червня о 20:46 у Харкові на проспекті Гагаріна внаслідок падіння дерева зазнали травм троє людей, серед постраждалих – 7-річна дитина.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

За інформацією рятувальників, внаслідок падіння дерева на електроопору, яка теж впала, постраждали двоє дорослих та дитина:

7-річний хлопчик дістав садно лівого ліктя;39-річна жінка: попередній діагноз – гематома чола й закритий перелом кісток тазу;80-річна жінка дістала забій лівого плеча та стегна.

Рятувальники деблокували 39-річну жінку з-під електричної опори та разом з працівниками екстреної медичної допомоги транспортувати до карети швидкої.

Агентство Телевидения Новости