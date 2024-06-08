На Харківському напрямку тривають атаки окупантів в районі Вовчанська

Оперативна інформація станом на 11.00 08.06.2024 щодо російського вторгнення.

На Харківському напрямку зараз тривають три атаки окупантів в районі Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ситуація під контролем. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 136 осіб живої сили. Знищено п’ять артсистем, сім автомобілів та одиницю спецтехніки. Уражено 36 укриттів особового складу ворога та один склад з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку ситуація напружена.

Від початку доби відбулося вже три бойових зіткнення. В районі Макіївки атаку відбито, а дві – тривають поблизу Греківки й Невського.

На Лиманському напрямку відбувається бій неподалік Тернів, без успіху для противника.

На Сіверському напрямку відбито п’ять спроб окупантів просунутись уперед в районах Білогорівки, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку з початку доби відбито два штурми противника в районах Іванівського та Андріївки.

Загалом, за добу, що минула російську загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних та 101 авіаційний удар (зокрема, із застосуванням семи ракет та 70 КАБів), здійснили понад 3500 обстрілів із різних типів озброєння, 89 із них – з реактивних систем залпового вогню.

Повітряні сили та ракетні війська й артилерія Сил оборони України уразили 16 місць скупчення особового складу, станцію РЕБ, склад боєприпасів, район зосередження військової техніки та два пункти управління.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1210 осіб.

Також ворог втратив дев’ять танків, дев’ять бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 59 БпЛА оперативно-тактичного рівня, засіб ППО, сім ракет, 68 автомобілів та десять одиниць спеціальної техніки.

Агентство Телевидения Новости