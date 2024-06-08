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Ліквідація масштабної пожежі у Харкові (відео)

Ліквідація масштабної пожежі у Харкові (відео)

8 червня о 7:49 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у Холодногірському районі міста Харкова.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

На момент прибуття вогнеборців було встановлено, що на відкритій території горять відходи з пластмаси та поліетиленова плівка. Площа пожежі складала близько 1800 кв.м.

Полум’я поширилось на поруч розташовані будівлі. До місця події були направлені додаткові сили та засоби ДСНС. В результаті пожежі частково пошкоджені 3 будівлі, з них 2 станції технічного обслуговування.

Рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на інші об’єкти, а також гаражний кооператив.

На місці події працювало 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 87 рятувальників. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

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