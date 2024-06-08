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Один загиблий, двоє поранених: слідчі показали наслідки обстрілу села Хотімля на Харківщині

Один загиблий, двоє поранених: слідчі показали наслідки обстрілу села Хотімля на Харківщині

8 червня близько 15:45 російські військовослужбовці обстріляли с. Хотімля Чугуївського району.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Пошкоджено навчальний заклад, житлові будинки, господарчі будівлі та автомобілі.

Загинув чоловік. Дві жінки 35 та 43 років отримали поранення.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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