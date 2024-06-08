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08.06.2024 22:28
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У роботі Telegram стався масштабний збій

У роботі Telegram стався масштабний збій

Увечері 8 червня в роботі месенджера Telegram стався збій: близько 21:30 перестали надсилатися повідомлення та не оновлювався список чатів.

Це підтверджує Downdetector. Причини порушень у роботі месенджера наразі невідомі.

Через збій частина жителів Харкова не отримала повідомлення про повітряну тривогу, яку було оголошено в регіоні о 21:40.

Із проблемами з месенджером зіткнулися користувачі цілої низки країн: повідомлення надходили з України, Болгарії, Угорщини, Польщі, Литви, Португалії та інших.

Агентство Телевидения Новости

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