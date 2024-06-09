На території росії вперше уражено новітній винищувач Су-57 – ГУР

8 червня 2024 року на території аеродрому «ахтубінск» в астраханській області рф, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

За даними ГУР, про ураження винищувача свідчать супутникові знімки стоянки літака на ворожому аеродромі.

На знімках видно, що сьомого червня Су-57 стоїть цілий, а вже восьмого біля нього зʼявилися вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження.

«Су-57 – найсучасніший винищувач москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків. Ураження Су-57 – перший такий випадок в історії», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости