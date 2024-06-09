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На Харківщині в Куп’янській громаді залишається 180 дітей

На Харківщині в Куп’янській громаді залишається 180 дітей

На Куп’янському напрямку ворог посилив наступальні дії, завдає постійних ударів й намагається знайти слабкі місця в обороні ЗСУ.

Про це повідомив начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

За його словами, ситуація залишається складною, але контрольованою. У Куп’янську функціонує маршрутний транспорт, працюють пошта, аптеки, банкомати, магазини, лікарні, комунальні підприємства та інші заклади.

Триває евакуація цивільного населення з території громади. На сьогодні на території громади залишається 180 дітей.

«Мешканцям Куп’янської громади, які погодилися на евакуацію та виїхали в більш безпечне місце, надається повна підтримка. Для цього відпрацьовані всі механізми. Вчергове наголошуємо на необхідність евакуації. Для цього потрібно звернутися на цілодобову гарячу лінію за номером 0800339291», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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