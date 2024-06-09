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На Вовчанському напрямку прикордонники збили російський розвідувальний дрон

На Вовчанському напрямку прикордонники збили російський розвідувальний дрон

Прикордонники Донецького загону на Вовчанському напрямку виявили та знищили ворожий розвідувальний безпілотник Zala.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Знищити російський засіб для розвідки вдалося зенітному розрахунку підрозділу «Скорпіон».

«Як і у попередніх випадках, від ворожої «пташки» мало що залишилося. Але це той випадок, коли цілісність експонатів значення не має. Набагато важливіша їх кількість. А вона невпинно зростає», – зазначили в ДПСУ.

Агентство Телевидения Новости

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