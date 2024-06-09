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На Вовчанському напрямку прикордонники збили російський розвідувальний дрон
Прикордонники Донецького загону на Вовчанському напрямку виявили та знищили ворожий розвідувальний безпілотник Zala.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
Знищити російський засіб для розвідки вдалося зенітному розрахунку підрозділу «Скорпіон».
«Як і у попередніх випадках, від ворожої «пташки» мало що залишилося. Але це той випадок, коли цілісність експонатів значення не має. Набагато важливіша їх кількість. А вона невпинно зростає», – зазначили в ДПСУ.