На Вовчанському напрямку прикордонники збили російський розвідувальний дрон

Прикордонники Донецького загону на Вовчанському напрямку виявили та знищили ворожий розвідувальний безпілотник Zala.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Знищити російський засіб для розвідки вдалося зенітному розрахунку підрозділу «Скорпіон».

«Як і у попередніх випадках, від ворожої «пташки» мало що залишилося. Але це той випадок, коли цілісність експонатів значення не має. Набагато важливіша їх кількість. А вона невпинно зростає», – зазначили в ДПСУ.

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