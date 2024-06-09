Росіяни вдарили КАБом по Дергачівській громаді на Харківщині

8 червня близько 16:00 армія рф вдарила КАБом по селу Дубівка Харківського району, зруйнувавши три та пошкодивши ще близько 20 будинків і господарчих споруд.

Обійшлося без жертв та постраждалих, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Зранку 9 червня на місці події розпочалися роботи з консервації пошкоджених домоволодінь. Працівники Дергачівського гуманітарного центру надали місцевим мешканцям тенти, дошки, плівку та інші будівельні матеріали для попереднього ремонту, допомогли законсервувати декілька вікон. Найближчим часом до робіт долучаться інші гуманітарні організації.

«Власникам пошкоджених будинків необхідно звернутись до поліції для фіксації факту руйнування, після чого треба подати заявку до державної програми єВідновлення. Це можна зробити через застосунок «Дія», або через відповідну комісію, яка працює на базі Дергачівської міської ради», – зазначив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости