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Армія рф завдала ударів по Боровій та Дворічній: двоє поранених

Армія рф завдала ударів по Боровій та Дворічній: двоє поранених

9 червня приблизно о 00:25 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району Харківської області: пошкоджено приватні домоволодіння, зазнав поранень 82-річний чоловік.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Попередньо, війська рф вдарили по населеному пункту з РСЗВ «Ураган».

Ввечері 8 червня зс рф здійснили артилерійський обстріл селища Дворічна Купʼянського району. З множинними пораненнями до лікарні госпіталізовано 55-річну жінку.

За процесуального керівництва Ізюмської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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