Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:08
Просмотров: 72

Під Харковом 16-річна дівчина втекла з дому після сварки з матір’ю

Під Харковом 16-річна дівчина втекла з дому після сварки з матір’ю

Поліція розшукала неповнолітню жительку селища Безлюдівка Харківської області, яка після сварки з матір’ю втекла з дому.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

9 червня до Харківського районного управління поліції № 1 надійшло повідомлення від 36-річної жінки, яка розповіла, що напередодні вона посварила 16-річну доньку. Після цього дівчина вилізла у вікно та пішла в невідомому напрямку. 

На пошуки підлітка був орієнтований особовий склад Харківського районного управління поліції № 1.

Ювенальні поліцейські розшукали втікачку в Харкові, де вона перебувала у своєї подруги. 

З неповнолітньою та її матір’ю правоохоронці провели профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 