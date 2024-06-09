Під Харковом 16-річна дівчина втекла з дому після сварки з матір’ю

Поліція розшукала неповнолітню жительку селища Безлюдівка Харківської області, яка після сварки з матір’ю втекла з дому.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

9 червня до Харківського районного управління поліції № 1 надійшло повідомлення від 36-річної жінки, яка розповіла, що напередодні вона посварила 16-річну доньку. Після цього дівчина вилізла у вікно та пішла в невідомому напрямку.

На пошуки підлітка був орієнтований особовий склад Харківського районного управління поліції № 1.

Ювенальні поліцейські розшукали втікачку в Харкові, де вона перебувала у своєї подруги.

З неповнолітньою та її матір’ю правоохоронці провели профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости