Зафіксовано влучання снаряда УМПБ в Київському районі Харкова: прокуратура показала наслідки

9 червня орієнтовно о 17:10 зс рф завдали авіаудару по Київському району Харкова. Боєприпас влучив між приватними житловими будинками.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У домоволодіннях вибито вікна, пошкоджено фасади. Без постраждалих.

За попередніми даними, ворог застосував по місту УМПБ Д-30.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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