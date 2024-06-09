У Харкові горіла 9-поверхівка: загинула жінка, 25 людей евакуювали

Сьогодні, 9 червня, о 17:26 на вулиці Золочівській у Холодногірському районі Харкова сталося загоряння в квартирі 9-поверхового житлового будинку.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Горіла квартира на 9 поверсі будинку. В ході гасіння пожежі з верхніх поверхів було евакуйовано 25 людей. Внаслідок пожежі загинула 45-річна мешканка квартири, де сталася пожежа.

О 18:38 загоряння локалізовано на площі 50 кв. м. О 20:21 пожежу ліквідовано.

На гасінні пожежі було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 рятувальників. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Агентство Телевидения Новости