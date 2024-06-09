Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:42
Просмотров: 50

У Харкові горіла 9-поверхівка: загинула жінка, 25 людей евакуювали

У Харкові горіла 9-поверхівка: загинула жінка, 25 людей евакуювали

Сьогодні, 9 червня, о 17:26 на вулиці Золочівській у Холодногірському районі Харкова сталося загоряння в квартирі 9-поверхового житлового будинку.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Горіла квартира на 9 поверсі будинку. В ході гасіння пожежі з верхніх поверхів було евакуйовано 25 людей. Внаслідок пожежі загинула 45-річна мешканка квартири, де сталася пожежа.

О 18:38 загоряння локалізовано на площі 50 кв. м. О 20:21 пожежу ліквідовано.

На гасінні пожежі було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 рятувальників. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 