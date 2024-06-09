09.06.2024 22:11
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Поліцейські з блокпоста на Харківщині передали до екопарку двох козуль
Сьогодні, 9 червня, поліцейські з блокпоста в Купʼянському районі передали до екопарку двох козуль, яких місцеві жителі знайшли у хащах.
Про це повідомили в ГУНП в Луганській області
До одного з блокпостів у Куп’янському районі, де несуть службу поліцейські Харківщини разом з колегами з Луганщини, чоловік привіз коробку з двома маленькими козулями. В одної з тварин були поранені ноги, інша – здорова.
«Чоловік знайшов їх в хащах власного домоволодіння. Не знаючи, що з ними робити далі, привіз і передав поліцейським. Копи напоїли звірів та передали їх до екопарку Фельдмана», – йдеться в повідомленні.