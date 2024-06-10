Представниця Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду відвідала місця російських атак на Харківщині

Керівниця розслідуваннями міжнародних злочинів, вчинених в Україні, від Міжнародного кримінального суду Бренда Голліс та начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов побували на місцях російських атак на цивільну інфраструктуру Харківщини.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Першою точкою візиту колег та керівництва Харківської обласної прокуратури стало прифронтове місто Купʼянськ, яке систематично потерпає від російських обстрілів.

«Документування та розслідування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими, залишається незмінним пріоритетом нашої роботи. Прокурори, слідчі поліції та СБУ, органи місцевого самоврядування перебувають на місцях. Ми не маємо права втратити жоден доказ. І наша першочергова мета сьогодні — це відновити справедливість для тих людей, які постраждали від воєнних злочинів», — наголосив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

У Харкові Бренда Голліс та Юрій Бєлоусов побували у повністю знищеному від російських авіаударів «Епіцентрі». Цинічна атака ворога забрала життя 19 людей, серед яких двоє дітей — 12-річна дівчинка та 17-річний хлопець. Ще 56 людей постраждали.

Бренда Голліс особисто поспілкувалась з однією з потерпілих — працівницею будівельного гіпермаркету, якій дивом вдалось вижити.

Під час робочого візиту до Харкова Бренда Голліс та Юрій Бєлоусов відвідали знищену російськими ракетними ударами типографію. Внаслідок ворожої атаки загинули семеро людей, ще 21 людина отримала поранення.

«Наша співпраця з МКС побудована на умовах максимальної відкритості та сприянні у зборі доказів нашими партнерами. Під час нашої поїздки на Харківщину міжнародні колеги на власні очі побачили наслідки міжнародних злочинів, які вчиняє держава-агресор на нашій землі. Цивілізований світ єдиний з нами у прагненні справедливості», — резюмував Юрій Бєлоусов.

Агентство Телевидения Новости