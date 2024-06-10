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У Харкові «швидка», яка транспортувала пораненого, потрапила в ДТП: є постраждалі

У Харкові «швидка», яка транспортувала пораненого, потрапила в ДТП: є постраждалі

8 червня у Харкові спеціалізований автомобіль служби екстреної медичної допомоги потрапив у ДТП під час виконання невідкладного службового завдання. 

Про це повідомили в «Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Бригада ЕМД забрала з Вовчанського напрямку важко пораненого і транспортувала його на ШВЛ, на шляху трапилась зупинка кровообігу. Після проведення реанімаційних заходів було відновлено серцеву діяльність. Поранений потребував термінової доставки в лікувальний заклад, через що бригада рухалась з увімкненими спецсигналами (звуковими та світловими).

«На вул. Тюрінській водій легкового авто не звернув на них  увагу і не пропустив бригаду. Лікар та фельдшер отримали чисельні забої. Поранений на щастя в ДТП не постраждав, його було передано в інший реанімобіль і доправлено в лікарню», – йдеться в повідомленні.

Бригада не змогла продовжити працювати, а автівку протягом невизначеного  часу навіть не можна ремонтувати.

Однак, як зазначили медики, наслідки могли бути ще гіршими.

Агентство Телевидения Новости

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