Сегодня 17:50
Просмотров: 74
Окупанти завдали ударів по Харкову: виникла пожежа
Вдень 10 червня армія рф вдарила по Харкову – містяни чули кілька вибухів.
Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, зафіксоване влучання в межах міста.
«У Харкові попередньо «приліт» на околиці міста в район житлової забудови», – зазначив Терехов.
Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.
Як уточнили в Харківській ОВА, за попередніми даними, росіяни застосували КАБ. Виникла пожежа в будинку. Інформація про постраждалих поки що не надходила.