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Окупанти завдали ударів по Харкову: виникла пожежа

Окупанти завдали ударів по Харкову: виникла пожежа

Вдень 10 червня армія рф вдарила по Харкову – містяни чули кілька вибухів.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, зафіксоване влучання в межах міста.

«У Харкові попередньо «приліт» на околиці міста в район житлової забудови», – зазначив Терехов.

Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.

Як уточнили в Харківській ОВА, за попередніми даними, росіяни застосували КАБ. Виникла пожежа в будинку. Інформація про постраждалих поки що не надходила.

Агентство Телевидения Новости

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