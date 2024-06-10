У Харкові відкрили меморіальну дошку видатному українському педагогу

Пам’ятну дошку Івану Прокопенку встановили на фасаді одного з навчальних корпусів Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Прокопенко Іван Федорович 40 років був ректором Сковородинівського університету. Як згадує про видатного педагога нинішній керівник вищого навчального закладу Юрій Бойчук, це була людина, яка створила університет з невеликого закладу вищої педагогічної освіти, який тоді називався Харківський державний педагогічний інститут, і перетворив його на потужний центр вищої педагогічної освіти.

«Він дбав про те, щоб розвивалася інфраструктура, засновував традиції закладу. Він був висококваліфікованим вчителем-предметником, вихователем, який сформував не одне покоління українців. Він залишив університет потужним, залишив велику наукову спадщину, здобув вагомий авторитет в нашій державі», – відзначив ректор Харківського університету ім. Г.Сковороди Юрій Бойчук.

Іван Прокопенко отримав Почесного громадянина міста Харкова, міста Лохвиця Полтавської області та міста Ємільчине Житомирської області. Був академіком, засновником Національної Академії педагогічних наук України, доктором педагогічних наук, польовим гетьманом Українського козацтва в Харківській, Сумській та Полтавській областях, генералом-отаманом Українського Козацтва. Був активним науковим і громадським діячем, та отримав чимало інших премій та нагород.

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