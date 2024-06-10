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Внаслідок удару по Харкову постраждали шестеро людей – Синєгубов

Внаслідок удару по Харкову постраждали шестеро людей – Синєгубов

У Харкові внаслідок обстрілу 10 червня о 17:35 постраждали шестеро людей. За різними адресами є пошкодження житлових будинків, гаражів та авто.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Огляд місць влучань триває.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, на місці одного з ударів у Київському районі міста сильно пошкоджені мінімум два приватні будинки.

Під завалами одного з них можуть знаходитися люди. На місці працюють усі відповідні служби.

Агентство Телевидения Новости

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