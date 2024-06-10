У Харкові на місці обстрілу з-під завалів дістали сьомого постраждалого

Внаслідок обстрілу ввечері 10 червня у Харкові постраждали семеро людей, одного з яких рятувальникам довелося діставали з-під завалів зруйнованого будинку.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Щойно деблокували з-під завалів будинку чоловіка, медики госпіталізували його до лікарні», – написав він.

Загалом внаслідок обстрілу КАБами в Київському та Салтівському районах Харкова постраждали семеро людей: четверо чоловіків та троє жінок.

Пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки.

Один із боєприпасів не розірвався, тому людей тимчасово відселюють із будинку для проведення детонації.

Агентство Телевидения Новости