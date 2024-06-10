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Близько години тривала рятувальна операція в Харкові: деблокованого з-під завалів чоловіка передали медикам
Близько години тривала операція з порятунку чоловіка, який опинився під завалами власного будинку після обстрілу Харкова.
Про це повідомили в ДСНС України.
Рятувальники за допомогою спецінструментів дістались до чоловіка та визволили його. Надалі бригадою екстреної медичної допомоги постраждалого 1947 р. н. госпіталізовано до лікарні.
В результаті обстрілів пошкоджено житлові та господарчі будівлі, сталися пожежі. За даними Харківської ОВА, постраждали восьмеро людей.