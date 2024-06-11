Окупанти вдарили «Іскандером» по Харківщині: загинув чоловік

11 червня близько 8:20 війська рф обстріляли с. Кутьківка Купʼянського району. Зазнала поранень 56-річна жінка. Пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Також сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по Новопокровській ТГ Чугуївського району. Загинув 39-річний чоловік, ще один 31-річний чоловік отримав тілесні ушкодження. Попередньо, зс рф вдарили ракетою «Іскандер».

За процесуального керівництва Купʼянської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости