На Харківщині сільській голова співпрацював з окупантами: справу скеровано до суду

Прокуратура Харківщини завершила розслідування діяльності одного з сільських голів Кіндрашівської сільської територіальної громади. Чоловіка обвинувачують в колабораційній діяльності.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

До повномасштабного вторгнення рф в Україну обвинувачений очолював орган місцевого самоврядування і виконував повноваження сільського голови з дня проведення І сесії VIII скликання Кіндрашівської сільської ради № 2, яка відбулась у грудні 2020 року.

За даними слідства, під час окупації Куп’янщини посадовець добровільно вирішив працювати на ворога та у липні 2022 року став «и. о. начальника Кондрашевского териториального отдела Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

Колаборант керував роботою відділу – підписував службові документи, забезпечував прийом заяв від місцевих мешканців на отримання грошових виплат від рф та надання консультацій. Крім того, новоспечений «начальник» приймав рішення щодо призначення на посади та звільнення працівників відділу і укладання трудових договорів, а також щодо створення комунальних підприємств.

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно одного з сільських голів Кіндрашівської сільської територіальної громади за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Після деокупації колаборант втік на непідконтрольні території і наразі переховується від правосуддя – чоловіка судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости