Окупанти гатили по Харківщині з РСЗВ, запускали КАБи та дрони: поліція показала наслідки

Минулої військові рф з різних видів озброєння обстрілювали Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

10 червня військові рф завдали удари по житлових районах міста Харків боєприпасами УМПБ Д-30. Внаслідок обстрілів постраждали 8 цивільних громадян, серед яких троє жінок і п’ять чоловіків. Один з постраждалих чоловіків помер в лікарні. Пошкоджено 86 гаражів, 22 автомобілі, багатоквартирні будинки, 35 приватних будинків.

У селищі Старий Салтів в результаті ворожого обстрілу знищено цивільний автомобіль, в якому загинула цивільна людина.

Місто Куп’янськ ворог обстріляв з РСЗВ «Ураган». Поранення отримала цивільна жінка.

З РСЗВ росіяни завдали ударів по селу Малі Проходи. Пошкоджено житловий будинок.

По селу Черкаські Тишки військові рф завдали три удари керованими авіабомбами. Пошкоджено шість приватних будинків, сталася пожежа в лісі.

З РСЗВ «Ураган» окупанти обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий. Пошкоджено парк відпочинку, приватні будинки, дроти лінії електропередачі.

По селу Канцедалівка ворог завдав удару ФАБ-500 з модулем УМПБ. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.

Війська рф завдали удар FPV-дроном та обстріляли з мінометів село Івашки. Пошкоджені приватні домоволодіння.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости