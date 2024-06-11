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Україна відкрила перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки

Україна відкрила перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки

Україна відкрила перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки, створений у партнерстві з компанією Rheinmetall.

Як повідомляє Міноборони, це пришвидшить ремонт і обслуговування німецької техніки безпосередньо на території України.

На спільному виробничому майданчику працюють українські фахівці, а технічний нагляд здійснюють представники німецького партнера, зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

У майбутньому тут можна буде виробляти нову техніку для українських військових.

«Відкриття цеху з ремонту і виробництва бронетехніки Rheinmetall в Україні посилить нашу обороноздатність. Ми вдячні німецьким партнерам за довіру і підтримку, які дають нам змогу впевнено рухатися до перемоги та інтегруватися в європейську систему колективної безпеки», — зазначив Дмитро Кліменков.

Агентство Телевидения Новости

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