Працювала в адміністрації при окупантах: на Харківщині викрито любительку «руського мира»

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 53-річній жінці в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що мешканка Куп’янська під час захоплення міста збройними силами рф добровільно пішла на співпрацю з ворогом.

У червні 2022 року вона стала «и. о. специалиста сектора бухгалтерского учета, отчетности, административно-хозяйственной деятельности Управления труда и социальной политики ВГА Купянского района Харьковской области», про що було видано відповідний наказ очільника окупаційного органу влади.

Колаборантка здійснювала прийом громадян, які звертались за оформленням так званої «матеріальної допомоги» від рф та займалась обробкою документів.

Після деокупації жінка, щоб уникнути відповідальності, намагалась «загубитись» у великому місті та переїхала до столиці. Втім, це не допомогло — правоохоронці зібрали доказову базу та викрили колаборантку.

Агентство Телевидения Новости