На Харківщині правоохоронці викрили директора підприємства у скоєнні злочину

67-річний директор одного із приватних підприємств уклав договір з акціонерним підприємством «Укргазвидобування» щодо облаштування майданчиків та під’їзних шляхів свердловин на родовищах.

З метою привласнення коштів він скористався своїм службовим становищем та вніс в офіційну документацію неправдиві відомості щодо виконаних робіт, які насправді не відповідали обсягам та вартості робіт, повідомляє поліція Харківської області.

Таким чином протягом 2022 року фігуранту вдалося заволодіти бюджетними коштами у сумі понад 1 мільйон гривень.

За даним фактом слідчим Красноградського райвідділу поліції повідомлено чоловіку про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.ч. 1, 2 ст. 366 (службове підроблення) ККУ. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Агентство Телевидения Новости