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Міськрада підписала з ЄБРР комплексну програму підтримки Харкова

Міськрада підписала з ЄБРР комплексну програму підтримки Харкова

Харківська міська рада сьогодні, 11 червня, підписала комплексну програму підтримки з Європейським банком реконструкції та розвитку для українських міст.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

У підписанні документа взяли участь президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо, Харківський міський голова Ігор Терехов, а також мери Луцька та Миколаєва – Ігор Поліщук та Олександр Сенкевич.

Комплексна програма передбачає підтримку проєктів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності та інклюзії в Україні, впровадження інноваційних «зелених» технологій, відновлення фінансової доступності, муніципальну, інфраструктурну та промислову програму стійкості.

Також з ЄБРР була підписана кредитна угода щодо надання Харкову 25 млн євро на підготовку до зими.

Агентство Телевидения Новости

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