На Харківщині окупанти намагаються повернути втрачені позиції

Російські окупаційні війська намагаються повернути втрачені позиції на Харківському напрямку.

Про це заявив заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олесь Маляревич, повідомляє УНІАН.

Маляревич зазначив, що 92-га бригада перебуває на позиціях з першого дня спроби повторної окупації Харківщини. За його словами, у травні ситуація там була стабілізована.

«Останні кілька днів Сили оборони вчиняли ударно-штурмові дії, щоб покращити стан та положення. Була повернута невелика частина територій, мова йде про район біля населеного пункту Глибоке. Зараз ворог намагається закріпитися та підтягує резерви, щоб втримати захоплені території. Тобто наразі питання стоїть так, що росіяни вже планують втримати ці території, а не захопити інші», – розповів він.

Маляревич зазначив, що для того, щоб поновити втрачені позиції, ворог підтягнув в район Вовчанська мотострілецький полк – це майже 4 батальйони.

«Наразі росіяни намагаються це робити, штурмуючи Вовчанськ. Зараз по всій ділянці фронту тривають безперервні бої 24/7. Росіяни намагаються тиснути, щоб повернути втрачені території», – резюмував військовий.

Агентство Телевидения Новости