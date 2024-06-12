На Харківщині вирують три лісових пожежі: триває ліквідація

На Харківщині триває ліквідація 3 лісових пожеж на загальній площі 280 га.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Зокрема, на території Ізюмського лісництва горить лісова підстилка на площі близько 270 га.

У Піщанському лісництві локалізовано пожежу лісової підстилки на площі 5 га. Триває ліквідація.

На території Старосалтівського лісництва локалізовано пожежу на площі 5 га. Гасіння продовжується.

На місці пожеж загалом працює 108 осіб та 33 одиниці техніки від ДСНС та лісництва.

Агентство Телевидения Новости