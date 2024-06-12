Сегодня 11:51
Просмотров: 129
На Харківщині вирують три лісових пожежі: триває ліквідація
На Харківщині триває ліквідація 3 лісових пожеж на загальній площі 280 га.
Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.
Зокрема, на території Ізюмського лісництва горить лісова підстилка на площі близько 270 га.
У Піщанському лісництві локалізовано пожежу лісової підстилки на площі 5 га. Триває ліквідація.
На території Старосалтівського лісництва локалізовано пожежу на площі 5 га. Гасіння продовжується.
На місці пожеж загалом працює 108 осіб та 33 одиниці техніки від ДСНС та лісництва.