У Харкові відновлюють будинки, пошкоджені обстрілами

На Північній Салтівці відновлюють житловий фонд, пошкоджений внаслідок бойових дій. Зокрема, роботи тривають у будинку на вул. Наталії Ужвій.

Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, внаслідок численних влучань там були пошкоджені покрівля, тримальні конструкції, вибиті всі вікна.

Також під час пожежі були знищені внутрішні комунікації (тепло-, водо- та електропостачання), ліфтові кабіни з обладнанням і технічне приміщення.

Зараз будівельники розбирають пошкоджені конструкції. Демонтаж планують закінчити до кінця червня.

Після цього фахівці відновлять покрівлю, стіни, внутрішні та зовнішні перекриття, встановлять нові вікна у квартирах та місцях загального користування, а також нові ліфти з усім обладнанням.

«Крім того, плануємо провести роботи з утеплення фасаду – важливе рішення з погляду енергоощадження, захисту від вологості, звукоізоляції та вогнезахисту», – розповів директор департаменту Костянтин Лиска.

Агентство Телевидения Новости