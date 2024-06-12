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Харківські нацгвардійці ліквідували групу окупантів у селі Глибоке

Харківські нацгвардійці ліквідували групу окупантів у селі Глибоке

На Харківщині Слобожанські гвардійці знищили особовий склад противника: окупанти намагалися сховатися від українських захисників в порожньому будинку.

Про це повідомили в 5 Слобожанській бригаді НГУ.

«Групою аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади НГУ в населеному пункті Глибоке був виявлений особовий склад російських загарбників. Ворог намагався укритись в одному з покинутих місцевими жителями будинків», – йдеться в повідомленні.

Командуванням бригади було прийняте рішення про вогневе ураження противника та його позиції. Групою Vano при застосуванні двох ударних FPV дронів Shrike ворог був знешкоджений.

Агентство Телевидения Новости

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