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Троє поранених: правоохоронці показали наслідки ударів по Харківщині

Троє поранених: правоохоронці показали наслідки ударів по Харківщині

12 червня близько 9:30 окупанти з РСЗВ «Ураган» обстріляли житловий сектор у с. Курилівка Купʼянського району. Зазнали поранень двоє чоловіків віком 61 та 64 років.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Сьогодні вночі ворог вдарив по с. Липці Харківського району: зруйновано будівлі пожежної частини.

Також вночі під обстрілами з боку зс рф було селище Козача Лопань. У населеному пункті пошкоджено житлові будинки.

11 червня близько 20:50 внаслідок ворожої атаки із застосуванням FPV-дрона по м. Вовчанськ вогнепальне поранення дістав 48-річний чоловік.

За процесуального керівництва Купʼянської, Чугуївської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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