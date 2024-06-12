На кордоні з Угорщиною у Тисі знайшли тіло

Чоловіка без ознак життя виявив сьогодні, 12 червня, під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону прикордонний наряд відділення «Бодалово».

Про це повідомили в ДПСУ.

Тіло невідомого перебувало у річці Тиса. Течією його винесло до українського берега. Прикордонникам вдалося витягнути потопельника на берег.

До місця подій викликали співробітників ДСНС та Національної поліції. Особа загиблого наразі встановлюється.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону це вже 35 потопельник, якого виявили у Тисі на кордоні з суміжними країнами.

Агентство Телевидения Новости