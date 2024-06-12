У Раді зареєстрували законопроєкт про «економічне бронювання»: що пропонують

У Верховній раді зареєстровано законопроєкт №11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки», який передбачає «економічне бронювання» від мобілізації. Тексту проєкту на сайті ще немає, але один із його авторів, нардеп Дмитро Наталуха, розповів про основні положення.

Про це повідомляє видання Слово і Діло.

«В умовах війни економіка – це зброя. Ми можемо боротись за власну свободи лише до тих пір, поки у нас є для цього ресурси. Це дуже проста формула, яку озвучив президент Зеленський: «або працюєш, або воюєш». В ці часи робота будь-якого бізнесу залежить від прогнозованості, і перше питання, яке турбує більшість виробників сьогодні – це чи зможе він зберегти для себе критичних працівників? Тому, у законі ми заклали концепцію «економічного бронювання», яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів», – розповів Наталуха.

Він та ще 25 народних депутатів з різних фракцій та груп пропонують таку модель «економічного бронювання»:

Кожен суб’єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тисяч гривень на місяць за працівника, має можливість його забронювати.Сплачує збір не працівник, а сам бізнес, який визначає, хто для нього найбільш критичний.Бронювання поширюється на кожен суб’єкт господарювання. Зокрема, ФОП можуть забронюватись, якщо підтвердять реальне ведення діяльності за останній рік.Відсоток заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін.

Механіка сплати військового збору описана у законопроєкті №11332 «Про особливості сплати військового збору за бронювання військовозобов’язаних». Його тексту на сайті Ради поки що немає.

Наталуха також обіцяв, що незабаром будуть представлені два альтернативні законопроєкти, які включатимуть: модель із бронюванням за рівнем зарплати понад 35 тисяч гривень, а також змішану модель – 35 тисяч зарплати для найманого працівника, 20 тисяч військового збору для ФОП.

Агентство Телевидения Новости