Графік відключень світла в Україні сьогодні змінено

12 червня стабілізаційні відключення почнуться на дві години пізніше. Ситуація в енергосистемі дозволяє задіяти графік відключень на дві години пізніше – з 17:00 і до 23:00.

Про це повідомляє Група ДТЕК.

В Укренерго нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях.

Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи.

«Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости