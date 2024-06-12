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У Харкові маршрутка вилетіла з траси: один загиблий, семеро постраждалих

У Харкові маршрутка вилетіла з траси: один загиблий, семеро постраждалих

12 червня о 12:24 у Харкові на кільцевій дорозі біля селища Пісочин водій маршрутного мікроавтобуса не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок ДТП водій буса загинув на місці. Семеро пасажирів маршрутки постраждали. Серед них одна дитина.

Рятувальники ДСНС допомогли пасажирам покинути транспортний засіб: демонтували вікна і через них евакуювали людей. Одну людину було госпіталізовано до лікарні, решта постраждалих від госпіталізації відмовилися.

Від ДСНС залучалося дві одиниці техніки та 8 рятувальників. Обставини події наразі встановлюються правоохоронними органами.

Агентство Телевидения Новости

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