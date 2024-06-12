На Харківщині тривають бої біля чотирьох населених пунктів

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 13:00 12 червня. 840 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Найбільшу активність ворог продовжує проявляти на Покровському та Сіверському напрямках: на різних ділянках фронту з початку доби зафіксовано 60 атак окупантів.

На Харківському напрямку тривають боєзіткнення в районах Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку ворог сьогодні атакував п’ять разів, з них – два, в районах Петропавлівки та Піщаного, ще тривають. Також поблизу Петропавлівки агресор використав КАБи.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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