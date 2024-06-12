На Харківщині з-під обстрілів евакуювали тварин з притулку

Триває порятунок тварин з прифронтових селищ Харківської області: поліція та волонтери вивезли до безпечного місця чотирилапих мешканців притулку. Цього разу вдалось евакуювати трьох собак з цуценятами та чотирьох котів.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Притулок для тварин розташований на околицях села Черкаські Тишки Липецької територіальної громади, яке постійно страждає від обстрілів.

Разом з волонтерами правоохоронці евакуювали частину тварин та влаштували їх до притулку, який розташований у більш безпечному районі Харківської області.

«За тваринами буде забезпечений догляд та ветеринарне спостереження. Згодом більшість із цих домашніх улюбленців знайдуть новий будинок та нових господарів», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости