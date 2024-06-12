У поліції розповіли подробиці смертельної ДТП у Харкові

12 червня близько 12:25 у селищі Пісочин пасажирський автобус Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 36-річного чоловіка виїхав за межі проїжджої частини на праве узбіччя.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Водій автомобіля помер на місці події, 60-річна пасажирка із забоями госпіталізована до лікарні. Медики також оглянули 7-річного хлопця, який отримав гостру реакцію на стрес. Інші пасажири від госпіталізації відмовилися.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости