У Харкові захисникам передали вантажівку, дрони та спецобладнання

Воїнам Ізюмського окремого батальйону територіальної оборони передали вантажівку, дрони та спецобладнання.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

За словами керівника Ізюмської РВА Степана Масельського, для забезпечення логістики воїни отримали нову вантажівку Dongfeng. Також передали 30 FPV-дронів, систему управління дронами, 12 планшетів та пристрій радіоелектронної боротьби.

«Спільними зусиллями маємо підтримувати українських захисників, посилювати їхню матеріально-технічну базу. Громади Ізюмщини вибудували ефективну співпрацю із підрозділами, які боронять Харківщину від навали російських окупантів, збирають потребу та забезпечують її», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости