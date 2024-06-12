Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:00
Просмотров: 105

У Харкові захисникам передали вантажівку, дрони та спецобладнання

У Харкові захисникам передали вантажівку, дрони та спецобладнання

Воїнам Ізюмського окремого батальйону територіальної оборони передали вантажівку, дрони та спецобладнання.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

За словами керівника Ізюмської РВА Степана Масельського, для забезпечення логістики воїни отримали нову вантажівку Dongfeng. Також передали 30 FPV-дронів, систему управління дронами, 12 планшетів та пристрій радіоелектронної боротьби.

«Спільними зусиллями маємо підтримувати українських захисників, посилювати їхню матеріально-технічну базу. Громади Ізюмщини вибудували ефективну співпрацю із підрозділами, які боронять Харківщину від навали російських окупантів, збирають потребу та забезпечують її», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 