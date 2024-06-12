Не зміг подолати високогір’я: біля кордону з Румунією знайшли тіло жителя Харківщини

Загиблий, якого знайшли 9 червня неподалік кордону з Румунією, виявився жителем Харківщини. Він вважався безвісти зниклим з листопада 2023 року.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

У листопаді 2023 року чоловіка зупинили на одному з контрольних постів при в’їзді у прикордоння. З його слів, на Закарпаття він прибув з метою купівлі автомобіля. Проте прикордонники встановили, що справжня мета – спроба незаконного перетину кордону.

«За кілька днів інформація про його зникнення з’явилася у базі розшуку людей МВС. Ймовірно, чоловік все ж спробував незаконно перетнути кордон, проте не зміг подолати високогір’я», – йдеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, чоловіка знайшли мертвим у день його народження, йому мало виповнитися 38 років.

Агентство Телевидения Новости