Троє людей постраждали в Старому Салтові внаслідок авіаудару

12 червня близько 17:00 зс рф завдали авіаудар по селищу Старий Салтів Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Гостру реакцію на стрес дістали 67-річний чоловік та двоє жінок 61 та 59 років.

У населеному пункті пошкоджено житлові будинки.

За попередніми даними, ворог завдав удар авіаційним боєприпасом.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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